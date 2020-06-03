Merve Boluğur'dan boşanan Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel'i güllere boğdu

Merve Boluğur'dan boşandıktan sonra oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlayan Murat Dalkılıç, sevgilisine sürpriz yaptı. Ünlü şarkıcı, yeni projesiyle ekranlara dönmeyen hazırlanan Erçel'in setine çiçek yolladı.



Erçel, sevgilisinin hediye ettiği çiçekleri sosyal medya hesabından paylaştı. Erçel fotoğrafa, “Sevdiğim beyin hayırlı olsun deme şekli.” notunu düştü.

MURAT DALKILIÇ KİMDİR?

Murat Dalkılıç (d. 7 Ağustos 1983, İzmir), Türk müzisyen ve oyuncu. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

Murat Dalkılıç (d. 7 Ağustos 1983, İzmir), Türk müzisyen ve oyuncu. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

Hayatı

Murat Dalkılıç, 7 Ağustos 1983'de İzmir'de doğdu. Piyano eğitimi alan Murat Dalkılıç 15 yaşında ilk müzik grubunu kurdu.

Kuşadası'nda orta öğretimi yıllarında basketbolcu olmaya karar verdi. Bir yandan da müzik, resim ve basketbolun dışındaki diğer sosyal faaliyetleri de hobi olarak yapıyordu.

15 yaşında okulda ilk müzik grubunu kurdu ve grubun solistliğini üstlendi. Kuşadasısporda profesyonel basketbolcu olduğunda 17 yaşındaydı. 1 yıl sonra basketbolu tamamen bırakıp müzik yapmaya karar verdi.

Müzik kariyerine ilk olarak kafe barlarda gitar çalarak başladı ve İzmir'in gece hayatındaki en önemli clublarından sonra bütün Türkiye'de sahne programlarına devam etti. Aynı zamanda Beykent Üniversitesi oyunculuk bölümü mezunudur.

Müzik Kariyeri

İlk olarak 2008 yılında Murat Boz ile düet yaptığı Kasaba şarkısıyla çıkışını gerçekleştirmiştir. Şarkı pek çok listede 1 numaraya yükselmiştir. 2009 yılında La Fontaine şarkısıyla başarısını devam ettirmiştir. 2010 yılında çıkardığı Merhaba albümü ile büyük beğeni kazanmıştır. Albümden Külah, Kıyamadım İkimize, Merhaba Merhaba, Dönmem adlı parçalara klipler çekmiştir ve şarkılar listelerde başarıyla yer almıştır. 2011 yılında Hepsi grubu ve Volga Tamöz ile beraber Şık Şık parçasına düet yapmıştır. 2012 yılında çıkardığı Bir Güzellik Yap adlı albümüyle başarı yakalamıştır. İlk klibi Bir Güzellik Yap adlı parçaya çekmiştir. Parça uzun süre listelerde 1 numara olarak kalmıştır. Youtube da 20 milyon kere tıklanmıştır. Başarısını Kader şarkısıyla devam ettirmiştir. Daha sonra Lüzumsuz Savaş adlı şarkıyla listelerde yine uzun süre 1 numarada kalmayı başarmıştır.

Hayırsever faaliyetleri

Uganda'da inşaatı gerçekleştirilecek; içeriğinde okul, hastane, aşevi ve meslek okulu olacak yapı için, Kimse yok mu? derneği ve Samanyolu Haber televizyonu tarafından başlatılan hayır kampanyası çerçevesinde, "İnsanlık Ölmedi" isimli Samanyolu Haber TV'de Ağustos 2011'de yayınlanan programda sanatçı telefonla yardım toplamıştır. Gece boyu süren; Kayahan, Seda Sayan, Ümit Sayın, Erhan Güleryüz, Murat Kekilli, İbrahim Erkal, Vatan Şaşmaz, Tolgahan Sayışman ve Erhan Ufak vd. ünlülerle beraber Dalkılıç'ın da telefonla hayırseverlerle görüştüğü kampanyada yardım toplanmıştır.