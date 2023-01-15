Merve Boluğur, Selen Görgüzel'e ateş püskürdü : Adımı ağzına alma

Oyuncu Merve Boluğur, şarkıcı Selen Görgüzel'in bir televizyon programında kendisi hakkında, "Merve'nin annesi ya da ablası olsam pataklayacağım" sözlerine ateş püskürdü. Görgüzel'e sosyal medya hesabından tepki gösteren oyuncu, "Ablacığım benim gibi güzel değilsin, sesin asıl senin yok. Ne olur benimle ilgili konuşmayın susun ya. Benim adımı ağzına alma çok sıkıldım sizin gibi varlıklardan" ifadelerini kullandı.