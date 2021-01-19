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19 Ocak 2021 Salı 05:42:00 - Güncelleme:19 Ocak 2021 Salı 11:15:00

Merve Boluğur, Işın Karaca için açtı ağzını yumdu gözünü! 'Sorun şarkıcılık değil kilo'

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Merve Boluğur, şarkıcı olmasını eleştiren Işın Karaca için açtı ağzını yumdu gözünü: ‘'Zayıf kadınlara her zaman düşmandır. Derdi benim kilom.''

Merve Boluğur ile Işın Karaca arasındaki gerginlik gün geçtikçe artıyor. Oyuncu Boluğur’un şarkı çıkaracağını söylemesinin ardından Işın Karaca, ‘Bir sen eksikten güzel kız’ yazarak yeni bir polemiğinin fitilini ateşleşmişti. İkili birbirlerine sosyal medyadan göndermelerde bulunurken Merve Boluğur’un yakın çevresine konuştuğu sözler, Karaca’yı kızdıracak cinsten... İddialara göre; Boluğur kendisine laf atan Işın Karaca’nın zayıf kadınlara karşı tepkili olduğunu arkadaşlarıyla paylaştı. ‘’Kendi kilolarını aldırmak için kapı kapı dolaştı. Zayıf kadınlara her zaman düşmandır, derdi benim zayıf olmam’’ şeklinde sözler sarf eden Boluğur'un bu davranışının Işın Karaca'yı bir hayli kızdırdığı de öğrenildi. 

Etiketler : Merve Boluğur Işın Karaca oyuncu şarkıcı magazin
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