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20 Kasım 2022 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:20 Kasım 2022 Pazar 10:30:00

Merve Boluğur ekrana bekar dönecek

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44 günlük evliliğini sonlandırma kararı alan Merve Boluğur, tek başına görüntülendi.

DJ Mert Aydın'la birlikte 44 günlük evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını açıklayan Merve Boluğur, tek başına görüntülendi. Bir AVM'de alışverişe çıkan oyuncu, neşeli halleriyle dikkat çekti. Boluğur, yakın zamanda tekrar ekranlara dönebileceğinin müjdesini verdi. Çarşamba günü boşanma davası olduğunu söyleyen oyuncu, tüm bu yoğunluğun arasında bir taraftan da gelen senaryoları okuduğunu söyledi.

Etiketler : merve boluğur mert aydın oyuncu
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