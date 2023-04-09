Mertlik bozuldu!

Sosyal medyada yaptığı yazım hatalarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Demet Akalın bu kez büyük bir gafa imza atarak takipçilerinin diline düştü. Önceki akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Yalı Çapkını dizisini izleyen Demet Akalın, isimleri karıştırdı. Twitter hesabından Mert Ramazan Demir'in dizideki oyunculuk performansını takdir etmek isteyen Akalın, Demir'in yerine Afra Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nu etiketledi. Şimdilerde yurt dışında olan Akalın, paylaşımında "Sabahın körü saat farkı var ve ben açmış bu çocuğun muhteşem oyunculuğunu izliyorum vallahi helal" ifadelerini kullandı.



ALAY KONUSU OLDU

Takipçilerin uyarısıyla durumu fark eden Akalın, paylaşımı hemen sildi. Akalın'ın paylaşımını gören birçok kullanıcı, "Biraz da bunu gülelim. İnsan istese böyle bir şey yapamaz" ve "Benim isim hafızası eşittir Demet Akalın" yorumları yapıldı. Geçtiğimiz aylarda ayrılan Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu çiftinin kıskançlık yüzünden birlikteliklerini sonlandırdığı ve buna Mert Ramazan Demir'in neden olduğu iddiaları uzun süre konuşulmuştu.