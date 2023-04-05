Mertens'den Hadise'ye çağrı! Galatasaray'a bir şarkı yap

Şarkıcı Hadise ile Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens ve ailesinin yediği içtiği ayrı gitmiyor. Ünlü futbolcu, tüm maçları yakından takip eden Hadise'ye çağrıda bulundu. Eşi Katrin Kerkhofs ile gecelerde görüntülenen Mertens, Hadise'yle yakın dostluklarının hatırlatılması üzerine "Hadise, eşimin yakın dostu" karşılığını verdi. Art arda gelen sorular karşısında Mertens, "Hadise'nin Galatasaray'a bir şarkı yapmasını bekliyorum" yanıtını verdi. Mertens'in bu çağrısına Hadise'nin nasıl bit yanıt vereceği merak konusu oldu.