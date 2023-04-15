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15 Nisan 2023 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:15 Nisan 2023 Cumartesi 11:30:00

Mert sorularını duymazdan geldi

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Afra Saraçoğlu, başarısını taçlandırdı.

Oyuncu Afra Saraçoğlu, başarısını taçlandırdı. Mert Ramazan Demir'le birlikte 'Yalı Çapkını' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu, önceki akşam Galatasaray Üniversitesi'nin 'En 2022 Ödül Töreni'nde 'En iyi çıkış yapan kadın oyuncu' seçildi. Çıkışta habercilerin eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile sosyal medyadan takipleşmeyi bırakması yönündeki sorularına karşı Saraçoğlu, "Ben özel hayatımla ilgili konuşmuyorum. Bakın orada Hadise var. Biz gideceğimiz yere geç kaldık. Gidin onunla konuşun" diyerek hızlı adımlarla uzaklaştı.

Etiketler : afra saraçoğlu mert ramazan demir yalı çapkını mert yazıcıoğlu
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