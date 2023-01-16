VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kıyı Ege için sağanak uyarısı
Kayak merkezleri kuraklığa karşı suni karlamayla ayakta duruyor
Kar kalınlığının geçen ocakta 2 metreyi aştığı Bitlis'te bu yıl hayvanlar hala merada
Fransa'da kasırga nedeniyle 23 bölgede turuncu alarm verildi
Afganistan'da 24 kişi donarak yaşamını yitirdi
Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri 2022'de yüzde 28 arttı
Şeker üreticileri "sabit fiyat" uygulaması başlattı
Avrupa, ABD ve Çin'e karşı kıtanın sanayi politikasında "devrim" yapmak istiyor
Avrupa'nın 4 büyük liginde görünüm
Şampiyonluğa uzanan yolda milli kick boksçuyu hastalığı bile yıldıramadı
Emekli bir papanın sessiz ölümü
Azerbaycanlı STK'lerin Laçın Koridoru'ndaki maden protestoları
İstanbul Devlet Opera ve Balesi 19 Ocak'ta Carmen'i sahneleyecek
Hababam Sınıfı'nın "Sevda"sını heyecanlandıran film: "Sevda Mecburi İstikamet"
Başkan Erdoğan'dan muhalefete başörtüsü tepkisi
İkinci çocukların bakımı devletten
"8 yaşındaki bir kız çocuğunun koyun sürüsü ile beraber kaçırılması ne demektir?"
Enflasyonda düşüş devam edecek
Vergiler sıfırlanmıştı! Büyük indirim geliyor...
Tapu sahipleri dikkat! Bu tarihleri sakın kaçırmayın!
İddialar doğrulandı! Yeni ittifak geliyor
Cenazesi karıştı, cesedi yakıldı... Skandaldan cinayet çıktı
Sibirya soğukları kapıda! Türkiye donacak
EYT'de süre sınırı yok! Kaçıranlar dikkat: Üzülmeyin
16 Ocak 2023 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:16 Ocak 2023 Pazartesi 09:30:00

Mert için Merve hataydı!

ABONE OL

Selen Görgüzel polemik yaşadığı Merve Boluğur'un eski eşi DJ Mert Aydın'ı sahnesine davet edip adeta nispet yaptı: "Mert, bir kere hata yaptı ve ondan da çabuk döndü."

Selen Görgüzel polemik yaşadığı Merve Boluğur'un eski eşi DJ Mert Aydın'ı sahnesine davet edip adeta nispet yaptı: "Mert, bir kere hata yaptı ve ondan da çabuk döndü."

Şarkıcı Selen Görgüzel ile oyuncu Merve Boluğur arasında sular durulmuyor. Görgüzel'in "Merve'nin annesi ya da ablası olsam pataklayacağım" sözlerine karşılık oyuncu, "Ablacığım benim gibi güzel değilsin, sesin asıl senin yok. Ne olur benimle ilgili konuşmayın susun ya. Benim adımı ağzına alma çok sıkıldım sizin gibi varlıklardan" demişti. Görgüzel, önceki akşam Kozyatağı Sahne17 adlı mekânda sahne aldı.

SAHNEDEN AYDIN İLE NİSPET

Görgüzel'e gecede Boluğur'un sözleri soruldu. Boluğur'un açıklamalarını ciddiye almadığını belirten Görgüzel, "Ciddiye alınacak bir pozisyonda değil arkadaşımız. Ama bunu bile algılayamayacak kadar maalesef akli melekelerini yitirmiş durumda. Ben taşımış olduğum soyadından, 9 yılımı geçirdiğim evlilikten gurur duyuyorum kimse gibi 3 günde evliliğini bitiren bir insan olmadım" dedi. Görgüzel kendisini izlemeye gelen Merve Boluğur'un eski eşi Mert Aydın için de "Mert, iyiyi, doğruyu, kötüyü, yanlışı ayırır. Bir kere hata yaptı ve ondan da döndü. Allah kardeşimizi kurtardı ne diyeyim" diye konuştu. Görgüzel, gecede Mert Aydın'ı sahneye davet edip birlikte şarkı söyledi.

Etiketler : Selen Görgüzel Merve Boluğur DJ Mert Aydın
Aile boyu keyifleri yerinde

Aile boyu keyifleri yerinde
Esra Bilgiç kadın kahramanı oynamak istiyor

Esra Bilgiç kadın kahramanı oynamak istiyor
Sanatçı Burhan Çaçan hayatını kaybetti

Sanatçı Burhan Çaçan hayatını kaybetti
Begüm Öner: Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz

Begüm Öner: Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz
Her şey yolunda

Her şey yolunda
Aile dizisi istiyordum

Aile dizisi istiyordum
Cansu Dere uçakta rahatsızlandı

Cansu Dere uçakta rahatsızlandı
Fırat'ı beğeniyorum

Fırat'ı beğeniyorum
Yalıdan çıktılar

Yalıdan çıktılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX