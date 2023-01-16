Mert için Merve hataydı!

Selen Görgüzel polemik yaşadığı Merve Boluğur'un eski eşi DJ Mert Aydın'ı sahnesine davet edip adeta nispet yaptı: "Mert, bir kere hata yaptı ve ondan da çabuk döndü."

Şarkıcı Selen Görgüzel ile oyuncu Merve Boluğur arasında sular durulmuyor. Görgüzel'in "Merve'nin annesi ya da ablası olsam pataklayacağım" sözlerine karşılık oyuncu, "Ablacığım benim gibi güzel değilsin, sesin asıl senin yok. Ne olur benimle ilgili konuşmayın susun ya. Benim adımı ağzına alma çok sıkıldım sizin gibi varlıklardan" demişti. Görgüzel, önceki akşam Kozyatağı Sahne17 adlı mekânda sahne aldı.

SAHNEDEN AYDIN İLE NİSPET

Görgüzel'e gecede Boluğur'un sözleri soruldu. Boluğur'un açıklamalarını ciddiye almadığını belirten Görgüzel, "Ciddiye alınacak bir pozisyonda değil arkadaşımız. Ama bunu bile algılayamayacak kadar maalesef akli melekelerini yitirmiş durumda. Ben taşımış olduğum soyadından, 9 yılımı geçirdiğim evlilikten gurur duyuyorum kimse gibi 3 günde evliliğini bitiren bir insan olmadım" dedi. Görgüzel kendisini izlemeye gelen Merve Boluğur'un eski eşi Mert Aydın için de "Mert, iyiyi, doğruyu, kötüyü, yanlışı ayırır. Bir kere hata yaptı ve ondan da döndü. Allah kardeşimizi kurtardı ne diyeyim" diye konuştu. Görgüzel, gecede Mert Aydın'ı sahneye davet edip birlikte şarkı söyledi.