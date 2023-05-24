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24 Mayıs 2023 Çarşamba 17:48:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2023 Çarşamba 17:48:00

‘Mert gibisi çok var'

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Nurseli İdiz, Mert Ramazan Demir'in oyunculuğunu eleştirdi.

Oyuncu Nurseli İdiz, 'Yalı Çapkını' dizisiyle yıldızı parlayan Mert Ramazan Demir'in oyunculuğunu eleştirdi. Genç yeteneğin oyunculuk performansını beğenmediğini söyleyen İdiz, Demir gibi isimlerin sektörde çok olduğunu belirtti. İdiz, "Bu çocuğu bayağı yukarılara çıkardılar. Bende bir antipati yaratıyor nedense. Ne aşırı yakışıklı ne de oyunculuğu böyle aman aman! Bunun gibi çok var... Bir dizide başarısız olursa bunalıma girer" dedi.

Etiketler : nurseli idiz mert ramazan demir yalı çapkını oyunculuk
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