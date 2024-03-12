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12 Mart 2024 Salı 07:17:00 - Güncelleme:12 Mart 2024 Salı 07:17:00

Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser

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Mert Demir, konser verdi. Mert Demir, Hande Yener ve Mustafa Sandal'ı sahnesinde ağırladı.

Mert Demir, Zorlu PSM sahnesindeydi. Liste başı şarkılarını yüzlerce hayranıyla birlikte söyleyen ünlü müzisyen konserde iki sanatçıyı da sahnesinde ağırladı. Hande Yener ve Mustafa Sandal, Demir'in sahnesine konuk olarak izleyenleri 90'lı yıllara götüren şarkılarını seslendirdi. Yener 'Kibir' şarkısını ünlü müzisyenle birlikte seslendirdi. Hande Yener sahnede "Hoşgeldin aramıza, ilk günden beri muhteşem enerjini takip ediyorum. Hepimizi sürüklüyorsun, iyi ki varsın" diyerek Mert Demir'e sarıldı.

Etiketler : mert demir hande yener mustafa sandal
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