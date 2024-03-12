Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser

Mert Demir, Zorlu PSM sahnesindeydi. Liste başı şarkılarını yüzlerce hayranıyla birlikte söyleyen ünlü müzisyen konserde iki sanatçıyı da sahnesinde ağırladı. Hande Yener ve Mustafa Sandal, Demir'in sahnesine konuk olarak izleyenleri 90'lı yıllara götüren şarkılarını seslendirdi. Yener 'Kibir' şarkısını ünlü müzisyenle birlikte seslendirdi. Hande Yener sahnede "Hoşgeldin aramıza, ilk günden beri muhteşem enerjini takip ediyorum. Hepimizi sürüklüyorsun, iyi ki varsın" diyerek Mert Demir'e sarıldı.