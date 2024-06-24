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Harbiye'de Serenay ile düet
24 Haziran 2024 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:24 Haziran 2024 Pazartesi 15:00:00

Mert Demir'den Harbiye'de Serenay Sarıkaya ile düet

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Şarkıcı Mert Demir, kariyerinde ilk kez Harbiye Açıkhava'da sahne alacak. Mert Demir'i bu özel gecede sevgilisi Serenay Sarıkaya da yalnız bırakmayacak. Ünlü çiftin 'Ateşe Düştüm' parçasını birlikte seslendirmesi bekleniyor.

Şarkıcı Mert Demir, KKTC'de Acapulco Resort Hotel'de konser verdi. İki bin kişinin katıldığı konserde Demir, "Sizin muhteşem enerjiniz sayesinde yerimde duramıyorum" dedi.

MERT DEMİR SAHNEYE GERİ DÖNDÜ

Konseri sonlandırıp kulise geçen şarkıcı Mert Demiryoğun istek üzerine dinleyicilerini kırmadı ve sahneye geri döndü.

SERENAY SARIKAYA YALNIZ BIRAKMAYACAK

Öte yandan kariyerinde yarın ilk kez Harbiye Açıkhava'da sahne alacak olan Demir'i bu özel gecede sevgilisi Serenay Sarıkaya yalnız bırakmayacak.

'ATEŞE DÜŞTÜM'Ü SESLENDİRECEKLER

Hatta Mert Demir'in 'Ateşe Düştüm' parçasını Sarıkaya ile birlikte seslendireceği öğrenildi.

Etiketler : şarkıcı mert demir serenay sarıkaya konser düet
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