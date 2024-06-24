Harbiye'de Serenay ile düet

Mert Demir'den Harbiye'de Serenay Sarıkaya ile düet
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
Şarkıcı Mert Demir, kariyerinde ilk kez Harbiye Açıkhava'da sahne alacak. Mert Demir'i bu özel gecede sevgilisi Serenay Sarıkaya da yalnız bırakmayacak. Ünlü çiftin 'Ateşe Düştüm' parçasını birlikte seslendirmesi bekleniyor.
Şarkıcı Mert Demir, KKTC'de Acapulco Resort Hotel'de konser verdi. İki bin kişinin katıldığı konserde Demir, "Sizin muhteşem enerjiniz sayesinde yerimde duramıyorum" dedi.MERT DEMİR SAHNEYE GERİ DÖNDÜ
Konseri sonlandırıp kulise geçen şarkıcı Mert Demiryoğun istek üzerine dinleyicilerini kırmadı ve sahneye geri döndü.
SERENAY SARIKAYA YALNIZ BIRAKMAYACAK
Öte yandan kariyerinde yarın ilk kez Harbiye Açıkhava'da sahne alacak olan Demir'i bu özel gecede sevgilisi Serenay Sarıkaya yalnız bırakmayacak.
'ATEŞE DÜŞTÜM'Ü SESLENDİRECEKLER
Hatta Mert Demir'in 'Ateşe Düştüm' parçasını Sarıkaya ile birlikte seslendireceği öğrenildi.