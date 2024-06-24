Harbiye'de Serenay ile düet

Mert Demir'den Harbiye'de Serenay Sarıkaya ile düet

Şarkıcı Mert Demir, KKTC'de Acapulco Resort Hotel'de konser verdi. İki bin kişinin katıldığı konserde Demir, "Sizin muhteşem enerjiniz sayesinde yerimde duramıyorum" dedi.

Konseri sonlandırıp kulise geçen şarkıcı Mert Demiryoğun istek üzerine dinleyicilerini kırmadı ve sahneye geri döndü.

SERENAY SARIKAYA YALNIZ BIRAKMAYACAK



Öte yandan kariyerinde yarın ilk kez Harbiye Açıkhava'da sahne alacak olan Demir'i bu özel gecede sevgilisi Serenay Sarıkaya yalnız bırakmayacak.

'ATEŞE DÜŞTÜM'Ü SESLENDİRECEKLER



Hatta Mert Demir'in 'Ateşe Düştüm' parçasını Sarıkaya ile birlikte seslendireceği öğrenildi.