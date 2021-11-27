Doğum gününü kutladı! 44 oldu

Üç senedir aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin ikilisinden Keskin 44 yaşına bastı. Meriç Aral, romantik bir paylaşımda bulundu. Oyuncu, sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri fotoğrafların altına, "Canım sevgilim, tatlı sevgilim iyi ki doğmuşsun. Seni çok seviyorum" notunu düştü. Aşklarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çift, daha önce ilişkileri hakkında, "Her şey çok güzel gidiyor. Evlilik ileride olabilir ama şu an çok mutluyuz. İlerisine bakacağız" açıklamasını yapmıştı.