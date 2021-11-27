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27 Kasım 2021 Cumartesi 13:00:00 - Güncelleme:27 Kasım 2021 Cumartesi 13:00:00

Meriç Aral, Serkan Keskin'in doğum gününü kutladı! 44 oldu

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Kaderimin Oyunu dizisinde rol alan Meriç Aral, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Serkan Keskin'in doğum gününü kutladı.

Üç senedir aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin ikilisinden Keskin 44 yaşına bastı. Meriç Aral, romantik bir paylaşımda bulundu. Oyuncu, sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri fotoğrafların altına, "Canım sevgilim, tatlı sevgilim iyi ki doğmuşsun. Seni çok seviyorum" notunu düştü. Aşklarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çift, daha önce ilişkileri hakkında, "Her şey çok güzel gidiyor. Evlilik ileride olabilir ama şu an çok mutluyuz. İlerisine bakacağız" açıklamasını yapmıştı.

Etiketler : meriç aral serkan keskin doğum günü magazin
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