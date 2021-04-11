Merhamet polemiği

Akalın da, "Yalnız ben parayı, geri alıp çoktan Doğu'ya oyuncak olarak gönderdim. Ondan daha zengin değilim ama daha merhametli olduğum kesin! Kızımsa saf! Allah tüm çocuklara ana-baba parasını güzel yemeyi nasip etsin" diye yanıt verdi.





