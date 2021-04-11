11 Nisan 2021 Pazar 18:46:00 - Güncelleme:11 Nisan 2021 Pazar 18:46:00
Merhamet polemiği
Komedyen Cem Yılmaz, Demet Akalın'ın kızı Hira'nın TikTok'ta 7 bin kaybetmesiyle ilgili "Benim oğlum 2-3 sene önce 6 bin TL kaybetti Allah'tan. En azından biraz daha zeki" dedi.
Akalın da, "Yalnız ben parayı, geri alıp çoktan Doğu'ya oyuncak olarak gönderdim. Ondan daha zengin değilim ama daha merhametli olduğum kesin! Kızımsa saf! Allah tüm çocuklara ana-baba parasını güzel yemeyi nasip etsin" diye yanıt verdi.