Mercan'la ilk selfie

Oyuncu Özge Özpirinçci, ailesiyle vakit geçiyor. Geçen hafta Kıvanç Tatlıtuğ'la birlikte rol alacağı 'Aile' dizisinden yapım şirketi tarafından çıkarılarak yerini Serenay Sarıkaya'ya kaptıran oyuncu kızı Mercan'la ilgileniyor. Oyuncu, 1 yaşındaki kızının yüzünü ilk kez gösterdi. Özpirinçci, kızı kucağında yürüyüş yaptıkları bir fotoğrafını Instagram'dan yayınladı. Oyuncuyla kızının camdan yansıyan karesine hayranları yorumlarda bulundu.