Mercan'la ilk selfie
Oyuncu Özge Özpirinçci kızı Mercan'la ilgileniyor.
Oyuncu Özge Özpirinçci, ailesiyle vakit geçiyor. Geçen hafta Kıvanç Tatlıtuğ'la birlikte rol alacağı 'Aile' dizisinden yapım şirketi tarafından çıkarılarak yerini Serenay Sarıkaya'ya kaptıran oyuncu kızı Mercan'la ilgileniyor. Oyuncu, 1 yaşındaki kızının yüzünü ilk kez gösterdi. Özpirinçci, kızı kucağında yürüyüş yaptıkları bir fotoğrafını Instagram'dan yayınladı. Oyuncuyla kızının camdan yansıyan karesine hayranları yorumlarda bulundu.