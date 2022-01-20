Geçtiğimiz arlık ayında kızları Mercan'ı kucağına alan Özge Özpirinçi-Burak Yamantürk çifti, annelik ve babalığın tadını çıkarıyor. Bir süre oyunculuğa ara veren ikili, kızlarıyla ilgileniyor. Çiftten kızları Mercan'la ilk paylaşım geldi. Özpirinçci, kendisi ve işinin kızlarının elini tuttukların anları, "Yavru" notuyla yayınladı. Oyuncunun gönderisine hayranları binlerce beğeni ve yorumda bulundu.