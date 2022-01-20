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20 Ocak 2022 Perşembe 19:00:00 - Güncelleme:20 Ocak 2022 Perşembe 19:00:00

Mercan'la ilk paylaşım

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Geçtiğimiz arlık ayında kızları Mercan'ı kucağına alan Özge Özpirinçi-Burak Yamantürk çifti, annelik ve babalığın tadını çıkarıyor.

Geçtiğimiz arlık ayında kızları Mercan'ı kucağına alan Özge Özpirinçi-Burak Yamantürk çifti, annelik ve babalığın tadını çıkarıyor. Bir süre oyunculuğa ara veren ikili, kızlarıyla ilgileniyor. Çiftten kızları Mercan'la ilk paylaşım geldi. Özpirinçci, kendisi ve işinin kızlarının elini tuttukların anları, "Yavru" notuyla yayınladı. Oyuncunun gönderisine hayranları binlerce beğeni ve yorumda bulundu.

Etiketler : Mercan Özge Özpirinçi Burak Yamantürk
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