Mental sağlığım için döndüm

Merve Özbey, Yeni Gazino'da sahne aldı. Geçtiğimiz eylül ayında ikinci kez anne olan Özbey, "Mutlu anne, mutlu bebek felsefesiyle ilerliyoruz. Mental sağlığım için işime geri dönmem lazımdı. Çocuklar evde, sağlıkları iyi ve keyifleri yerinde" dedi. Şarkıcı 'Elif, Emir'in ablası olduğunu biliyor mu?" sorusuna "Biliyor, sabah uyanır uyanmaz onun odasında koşuyor. Elif henüz kıskançlık duygusunu tatmadı. Kısa arayla çocuk yapmamız doğru bir karar olmuş. İlerleyen zamanda iki arkadaş da olacaklar" karşılığını verdi.