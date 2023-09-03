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03 Eylül 2023 Pazar 15:09:00 - Güncelleme:03 Eylül 2023 Pazar 15:09:00

Menemen'de üç tatlı ses

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İbrahim Tatlıses, Gülben Ergen ve Şafak Sezer, İzmir'de düzenlenen etkinlikte birlikte sahneye çıktılar.

İbrahim Tatlıses, Gülben Ergen ve Şafak Sezer, İzmir Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte birlikte sahneye çıktılar. Şafak Sezer'in sunuculuğunu üstlendiği gecede ilk olarak Gülben Ergen şarkılarını seslendirdi. Gülben Ergen'in ardından sahneye çıkan İbrahim Tatlıses, dünden bugüne en sevilen şarkılarını söyledi. Üçlü daha sonra "Haydi Söyle" isimli şarkısını birlikte seslendirdiler.

Etiketler : ibrahim tatlıses gülben ergen şafak sezer
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