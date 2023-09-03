Menemen'de üç tatlı ses

İbrahim Tatlıses, Gülben Ergen ve Şafak Sezer, İzmir Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte birlikte sahneye çıktılar. Şafak Sezer'in sunuculuğunu üstlendiği gecede ilk olarak Gülben Ergen şarkılarını seslendirdi. Gülben Ergen'in ardından sahneye çıkan İbrahim Tatlıses, dünden bugüne en sevilen şarkılarını söyledi. Üçlü daha sonra "Haydi Söyle" isimli şarkısını birlikte seslendirdiler.