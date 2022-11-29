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29 Kasım 2022 Salı 10:30:00 - Güncelleme:29 Kasım 2022 Salı 10:30:00

Menajerler estetik istiyor

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Genç oyuncu Hayal Köseoğlu, sektörde performans yerine güzellik dayatmasının özellikle menajerler tarafından yapıldığını söyledi.

Genç oyuncu Hayal Köseoğlu, sektörde performans yerine güzellik dayatmasının özellikle menajerler tarafından yapıldığını söyledi.

Oyuncu Hayal Köseoğlu, Hande Erçel'in 'Yetenek yoksa güzellik boş' açıklamasına destek verdi. Son olarak 'Mahkum'da oynayan Köseoğlu, dizilerin reytinglerde başarısız olmasını hikaye değil, cast seçimlerinin yanlış yapılmasından kaynaklandığını belirtti. Özellikle cast çalışmalarında yetenek, yerine güzelliğe bakıldığını belirten Köseoğlu, ''Kaş, kirpik, dudak, burun, elmacık kemiği falan oyuncu seçiminde performansın önüne geçtikçe durum daha da kötü olacak'' dedi.

ACİL DOLGU LAZIM!

Köseoğlu bir de çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Oyuncu, menajerlerin oyunculara estetik yaptırmaları konusunda baskı yaptığını belirtti. Twitter'dan bir oyuncu arkadaşının yaşadıklarını anlatan oyuncu, şunları söyledi: ''Bir menajer ablamız, oyuncu arkadaşımızın dizisini izleyip yanına giderek, 'Sana acil bişektomi, kaşlarına belki fox eye, kollarının üst kısmına belki liposuction ve çene dolgusu lazım' demiş. İnanılmaz bir durum. Bence o menajer, oyuncularına ilk önce diksiyon dersi aldırsın. Kulaklarımız kan içinde kaldı.''

Etiketler : Menajerler estetik istiyor ACİL DOLGU LAZIM Oyuncu Hayal Köseoğlu
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