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08 Aralık 2020 Salı 12:03:00 - Güncelleme:08 Aralık 2020 Salı 10:10:00

Menajerimi Ara'ya konuk olan İrem Derici'den oyunculuk açıklaması: Şarkıcılıktan iyi

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“Senin Hastan” şarkısıyla listelerde yer alan İrem Derici geçen hafta konuk olduğu Menajerimi Ara dizisinin setinde çok eğlendiğini söyledi.

Şarkıcı İrem Derici, “Oyunculuk devam edecek mi?” sorusuna “Oyunculuğu sevdim. Ayrıca oyunculuk, müzik sektöründen daha iyi. Şimdi kimse bozulmasın bana ama öyle” dedi.

Etiketler : Senin Hastan şarkısı İrem Derici şarkıcı oyuncu Menajerimi Ara dizi konuk oyuncu magazin
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