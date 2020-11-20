Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu'nun koronavirüs ayrılışı

Menajerimi Ara dizisinde Dicle rolüne hayat veren başrol oyuncusu Ahsen Eroğlu koronavirüse yakalanınca senaryoda değişiklik yapıldı. Dizide, Canan Ergüder'in canlandırdığı Feris karakteri senaryo gereği Dicle'yi kovacak, onun yerine yeni bir asistan alacak. O karakteri de Ayşe Köksal canlandıracak.

