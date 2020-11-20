20 Kasım 2020 Cuma 14:44:00 - Güncelleme:20 Kasım 2020 Cuma 14:44:00
Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu'nun koronavirüs ayrılışı
Menajerimi Ara dizisinde Dicle rolüne hayat veren Ahsen Eroğlu koronavirüse yakalandı.
Menajerimi Ara dizisinde Dicle rolüne hayat veren başrol oyuncusu Ahsen Eroğlu koronavirüse yakalanınca senaryoda değişiklik yapıldı. Dizide, Canan Ergüder'in canlandırdığı Feris karakteri senaryo gereği Dicle'yi kovacak, onun yerine yeni bir asistan alacak. O karakteri de Ayşe Köksal canlandıracak.
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