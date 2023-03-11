Memleketine yardım eli

Oyuncu Arif Selçuk asrın felaketi sonrası memleketi Hatay'da depremzedelerin yardımına koştu. Oyuncu, yanında götürdüğü su, gıda, battaniye ve çeşitli gereksinimlerden oluşan yardım malzemelerinin dağıtımına da yardımcı oldu. Selçuk, ayrıca gönüllü olarak AFAD arama-kurtarma ekibine katılıp, enkaz çalışmalarında yer aldı. Ailesinin evsiz kaldığını belirten Selçuk, "Çekirdek ailemin üç evi yıkıldı. Babamın evi ve kardeşlerimin evleri artık yok" dedi.