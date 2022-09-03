Memleketine milli destek

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Kıbrıslı şarkıcı Ziynet Sali, KKTC Milli Futbol Takımı'nın forma tanıtımında sahne aldı. Sali gecede, yeni tasarlanan formaları giyerek sevilen şarkılarını seslendirdi.
Kıbrıslı şarkıcı Ziynet Sali, KKTC Milli Futbol Takımı'nın forma tanıtımında sahne aldı. Sali gecede, yeni tasarlanan formaları giyerek sevilen şarkılarını seslendirdi. Etkinliğe katılan KKTC Milli Futbol Takımı'nda oynamış olan 3 kuşak milli futbolcular geceye ayrı bir renk kattı. Sali, "Kıbrıs Türkü ve Kıbrıs sporcusu için dileğim tüm dünya ülkelerindeki sporcularla birlikte müsabakalara katılmasını ve kendi enerjisini göstermesini diliyorum" dedi.