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24 Ekim 2022 Pazartesi 14:30:00 - Güncelleme:24 Ekim 2022 Pazartesi 14:30:00

Memleket coşkusu

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Rap müziğin başarılı ismi Gazapizm, İstanbul'da başladığı senfonik projesinin finalini memleketi İzmir Arena'da yaptı.

Rap müziğin başarılı ismi Gazapizm, İstanbul'da başladığı senfonik projesinin finalini memleketi İzmir Arena'da yaptı. Biletlerin konserden saatler önce tükendiği gecede Gazapizm, 100 kişiden oluşan orkestra ve koroyla şarkılarını seslendirdi. 10 binin üzerinde müzikseverin izlediği konserle ilgili Gazapizm, ''Bugün burada bir hayalim daha gerçekleşiyor. Siz gerçekleştiriyorsunuz. Kendi mahallemizdeyiz. Hoş geldin İzmir" dedi.

Etiketler : rap müzik gazapizm istanbul konser
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