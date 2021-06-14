Melisa'da ikinci şans yok

'Sen Çal Kapımı' adlı dizisinden sonra 'Aşk, Mantık, İntikam' ile ekrana dönecek olan Melisa Döngel, özel hayatında bir insana ikinci kez şans vermediğini söyledi. Döngel, "Eğer, bir yol bittiyse, bitiş olduysa. Bir daha başlangıcı olacağına inanmıyorum. Çünkü bir sonraki başlangıç artık aşk değil, hırslar veya kabullendirmeler gibi şeylerle ilerlemiş oluyor" diye konuştu.