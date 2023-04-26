Melisa Sözen en tehlikeli sahneyi paylaştı

Oyuncu Melisa Sözen, başrolünü üstlendiği 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne' dizisinin kamera arkasını paylaştı. Oyuncunun tehlikeli sahnelerde dublör kullanmadığı ortaya çıktı. Bir uçurumun üzerinde gerçekleştirilen çekimlerde kayalıklardan atlayan Sözen, finalde boynundan yaralandı. İzleyiciye bu heyecanı vermek için dublör kullanmadığını belirten Sözen, "Şimdiye kadar denediğim en tehlikeli şeydi" dedi.