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19 Mart 2024 Salı 07:13:00 - Güncelleme:19 Mart 2024 Salı 07:13:00

Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda

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Melisa Sözen, 'Aile Yalanları' tiyatro oyunuyla seyirci karşısına çıkıyor.

Oyuncu Melisa Sözen, 'Aile Yalanları' tiyatro oyunuyla sevenlerinin karşısına çıkıyor. Sözen, Nermin Yıldırım'ın eserinden uyarlanan oyunda Müfit Kayacan ve Ülkü Duru'yla beraber rol alıyor. Rejisörlüğünü Hakan Emre Ünal'ın üstlendiği oyun, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü özel gösterimi ve 28-29 Mart'taki temsilleriyle Zorlu PSM'de tiyatroseverlerle buluşacak. Küçük bir aile trajedisini üç kahramanın da perspektifinden anlatan oyun, her birinin aynı olayı nasıl bambaşka şekillerde algılayıp yaşadığını gözler önüne seriyor.

Etiketler : oyuncu melisa sözen aile yalanları tiyatro
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