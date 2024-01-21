Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor

'Kirli Sepeti' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Melisa Döngel, kendisine yapılan eleştirileri okumamaya çalıştığını söyledi. Oyuncu ALL Magazine dergisi için objektif karşısına geçti.

Melisa Döngel, "Çok fazla acımasız yorumların geldiği oluyor tabii. Yaptığım hatalar olabilir, hassas olduğum noktalar üzerine bazı eleştiriler o kadar sert geliyor ki onları okumamaya çalışıyorum. Onlara göre yanlış olan bana göre doğru veya tam tersi olabilir. Kararlarımın arkasında durmaya çalışıyorum, kendime küsüp daha fazla hata yapmamak için" dedi.