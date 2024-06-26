Melisa Döngel önceki akşam Mert Demir'in Harbiye Açıkhava'daki konserini arkadaşlarıyla birlikte izledi. Kerem Bürsin'le 'Son of a Rich' filminde birlikte kamera karşısına geçecek olan Melisa Döngel, Habercilerin, "Dizi aşkları yakıştırmalarına hazır mısınız?" sorusuna Döngel, "Benim hiç set aşkım yok. İşle aşkı karıştırmam. Büyük de konuşmak istemiyorum ama öyle bir şey istemem. Aynı atmosferde 12 saatten fazla bir arada oluyoruz zaten. Bir de iş yeri orası yani. Özel hayatında da beraber olabilir misin ki 12 saat geçirdiğin birisiyle. Ben www.gunes.com sanmıyorum" diyerek cevap verdi.