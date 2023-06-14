Melisa Aslı Pamuk: Güven insanıyım sürprizleri sevmem

Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır ile aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu Melisa Aslı Pamuk önceki gün Kuruçeşme'de bir davette boy gösterdi. Eski rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ile dijitalde yayınlanacak olan 'Sen Yaşamaya Bak' filminde yeniden kamera karşısına geçecek olan Pamuk, "Kaan'la oynamak benim için çok zevkli olacak" dedi. Pamuk, proje kriterini, "Ekibin pozitif olmasına dikkat ediyorum. Çünkü ailemden daha fazla vakit geçiriyorum onlarla" diyerek açıkladı. Rolü öncesi kendini kampa soktuğunu belirten Pamuk, "Oyunculuk kolay bir iş değil. her projem öncesi hazırlık yapıyor ve eğitim alıyorum" dedi. Oyuncu, kendisini "Ben güven insanıyım sürprizleri sevmem" diyerek tanımladı.