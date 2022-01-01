Eski eşe mutluluklar!

Sanatçı Mustafa Sandal ve sevgilisi, cemiyetin ünlü ismi Melis Sütşurup evlenme kararı aldı. Üç yıldır birlikte olan çift, yazın evlenmek için hazırlıklara başladı. 32 yaşındaki Sütşurup, bir yandan da evlendikten sonra oturacakları evin dekorasyonu için harıl harıl çalışıyor. Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic de ikiliye mutluluklar diledi. Önceki gün Bebek'te objektiflere yansıyan Jahovic, evlilik hazırlı içerisinde olan eski eşi için ''Mutluluklar diliyorum. Hak etti her şeyi... Çok iyi bir insan. Çocuklarımız mutlu olsun başka bir şey istemem'' dedi. 3 yıl önce boşandığı Mustafa Sandal'a nafakasını ödemediği gerekçesiyle dava açıp hesaplarına haciz koyduran Jahovic'in Sandal'dan Yaman ve Yavuz isminde iki oğlu bulunuyor.