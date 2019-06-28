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28 Haziran 2019 12:32 | Cuma

Melis Sütşurup kimdir? Melis Sütşurup ile Mustafa Sandal ayrıldı mı?

Melis Sütşurup kimdir? Melis Sütşurup ile Mustafa Sandal ayrıldı mı? soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Emina Jahovic ile ayırdıktan kısa bir süre sonra Melis Sütşurup'la aşk yaşamaya başlayan Mustafa Sandal, aradığı mutluluğu yine bulamadı gibi görünüyor. Mustafa Sandalile kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup'un ayrılma haberleri gündeme bomba gibi düştü. Altı ay önce sosyal medyada tanışıp aşk yaşamaya başlayan çift, yine sosyal medya yüzünden yollarını ayırdı. Melis Sütşurup hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık.

Melis Sütşurup ile Mustafa Sandal ayrıldı mı? sorusu magazin takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal (49) ile kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup'un ayrıldığı yönünde çıkan haberler gündeme bomba gibi düştü. Altı ay önce sosyal medyada tanışıp aşk yaşamaya başlayan sevgililer, yine sosyal medya yüzünden yollarını ayırdı. Bu haberlerin çıkmasının hemen ardından Melis Sütşurup kimdir? sorusunun yanıtı merak edildi. Melis Sütşurup hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm detaylar... 

MELİS SÜTŞURUP İLE MUSTAFA SANDAL AYRILDI MI?
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti, Sandal'ın telefonuna gelen mesajlardan sonra ayrılık kararı aldı. Ünlü popçunun aşk yaşadığı Sütşurup'un yakın çevresine, “Mustafa'yla Amerika'da kavga ettik. Cep telefonunda öyle bir mesaj gördüm ki, benim için artık bitti” dediği iddia ediliyor. 

MELİS SÜTŞURUP KİMDİR?


Melis Sütşurup 29 yaşında ve butik sahibi olarak biliniyor. Mustafa Sandal gibi bir kez evlilik yapan ve ayrılan  Melis Sütşurup'un bir oğlu vardır. 

MUSTAFA SANDAL KİMDİR?


 

11 Ocak 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Mustafa Sandal'ın annesi Adanalı babası ise Erzincan kökenlidir. İlköğrenimini Tarabya'daki Özel Dost İlkokulu'nda tamamladı. Daha sonra orta ve lise öğrenimi için İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Léman Koleji'ne gitti. Üniversite eğitimini ABD'deki New Hampshire Üniversitesi'nde okumaya başladı. 1996'da Londra'ya yerleşen sanatçı Amerika'da yarım bıraktığı işletme eğitimine American College of London'da devam etti. İngilizce, İtalyanca ve Fransızca bilmektedir.

Küçük yaşlardan beri müziğe ilgisi olan Mustafa Sandal, profesyonel müzik yaşamına İstanbul Gelişim Stüdyosu'nda başladı. 1994 Temmuz'unda ilk albümü Suç Bende'yi çıkardı. 1996 Haziran'ında Gölgede Aynı adındaki bütünüyle kendi yapımı olan ikinci albümüyle hayranlarının karşısına çıktı. 1996 yılında Türkiye'de en çok satan albüm olan Gölgede Aynı 3 milyon 600 bin satış rakamına ulaştı.

Bir süre eğitim için Londra'ya giden Mustafa Sandal, 1998'de üçüncü albümü 'Detay'ı çıkardı. 2000 Haziran'ında Akışına Bırak adlı dördüncü albümünü çıkaran şarkıcı, 2002'de Erol Köse Production etiketiyle çıkardığı Kop adlı albümü yılın en çok satan ikinci albümü oldu.

Halen müzik yaşamına devam eden Mustafa Sandal Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Zerrin Özer, Muazzez Abacı, Ayşegül Aldinç, Yonca Evcimik, Ozan Orhon, Burak Kut, Deniz Arcak, Emel Müftüoğlu, İzel,  Reyhan Karaca, Sibel Alaş, Asya, Hakan Peker, Sertab Erener, Ferda Anıl Yarkın ve Mert Ekren gibi birçok sanatçıya besteler verdi ve 2000'li yıllarda da single ve albüm çalışmalarına devam etti.

Müziğin yanı sıra sinema ile de ilgilenen Mustafa Sandal, 1995 yılında Bay E adlı sinema filminde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2010 yılında vizyona giren New York'ta Beş Minare'de başrol oynayan Sandal, 2011 yılında TRT1'de yayınlanan Başrolde Aşk adlı dizide başrol oynadı.  2012 yılında O Ses Türkiye adlı yarışma programında jüri üyesi olan Mustafa Sandal, 2015 yılında Rising Star Türkiye adlı Öykü Serter'in sunuculuğunu yaptığı yarışmada da jüri üyesi olarak yer aldı.

13 Ocak 2008'de Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile evlenen Mustafa Sandal'ın bu evliliği 6 Haziran 2018'de sona erdi. Ünlü şarkıcının bu evlilikten Yaman ve Yavuz adında 2 erkek çocuğu olmuştur.

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