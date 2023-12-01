Oyuncu Melis İşiten, eski eşi Uraz Kaygılaroğlu arkadaşlığı ve biten evliliği hakkında konuştu. Melis İşiten, Ceyda Düvenci'nin 'Bambaşka Sohbetler' programına konuk oldu. 2019 yılında Uraz Kaygılaroğlu'yla biten evliliği hakkında İşiten, "Çok hızlı boşanma kararı aldık. Karar esnasında birbirimizi çok seviyorduk insan olarak ve bu çok etkiliydi. Çok genç yaşta evlendik, çok genç yaşta anne baba olduk" dedi. Oyuncunun Uraz Kaygılaroğlu'yla evliliğinden Ada isminde bir kızı bulunuyor.