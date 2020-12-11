Mela Bedel yeni şarkısı ‘Hampa'yı sahte dostluklar için yazmış

Söz ve müziğinde kendi imzası bulunan şarkısının çıkış hikayesini anlatan Mela Bedel, '‘Alayı Yalan’ı günümüz aşklarının sahteliği üzerine yazmıştım, bu sefer sıra dostlukta. Hampa’yı da dostlukların sahteliği üzerine yazdım" ifadelerini kullandı.