11 Aralık 2020 Cuma 18:01:00 - Güncelleme:11 Aralık 2020 Cuma 18:01:00
Mela Bedel yeni şarkısı ‘Hampa'yı sahte dostluklar için yazmış
Genç yorumcu Mela Bedel, yeni şarkısı ‘Hampa'yı dinleyicisiyle buluşturmanın heyecanını yaşıyor.
Söz ve müziğinde kendi imzası bulunan şarkısının çıkış hikayesini anlatan Mela Bedel, '‘Alayı Yalan’ı günümüz aşklarının sahteliği üzerine yazmıştım, bu sefer sıra dostlukta. Hampa’yı da dostlukların sahteliği üzerine yazdım" ifadelerini kullandı.
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- Mela Bedel yeni şarkısı ‘Hampa'yı sahte dostluklar için yazmış