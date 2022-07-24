Mektupla ayrıldılar

Oyuncu Celil Nalçakan, kız arkadaşı Dilara Ustaoğlu'nun doğum gününde teyzesini kaybetti. Büyük bir acı yaşayan Nalçakan, birkaç gün sonra sevgilisinden aldığı mektupla şoke oldu. Ustaoğlu ayrılık kararını oyuncuya göndermiş olduğu mektupta yazdı. Bunun üzerine Nalçakan da mektuba sosyal medya üzerinden yanıt verdi: ''21 Temmuz için çok planım vardı lakin, çok sevdiğim kişi öldü. Bana ilaç vermişler. Haklısın son veda mektubunun her kelimesinde. Benden sevdalı adam olmaz. Madem ki isyanımı sordun? Teyzemin niye ki öldüğü gün, sen neden iyi ki doğdun?''