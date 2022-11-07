Mekanlara yemek hazırlıyor

Geçtiğimiz yıllarda mutfağa merak salıp yemek kursuna yazılan oyuncu Ceren Moray, işi profesyonelliğe döktü. Fransız Nico Brun'dan boşandıktan sonra Doğu Orcan ile aşk yaşamaya başlayan Moray, sevgilisiyle şimdilerde farklı mekanlarda özel mönüler hazırlıyor. Yemek yapmayı seven ikilinin davetlerdeki yemekleri de konuklar tarafından çok beğenildiği öğrenildi. Bir süredir ekrandan uzak duran Moray'ın şimdiki hedefinin ise kendi restoranını açmak olduğu ifade edildi.