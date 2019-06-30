Mekanik 2: Suikast filmi konusu nedir, nerede çekildi, oyuncuları kimlerdir? Mekanik 2’de kimler oynuyor - izle

Aksiyon dolu sahneleriyle merak edilen film Mekanik 2: Suikast, ekranlarda yayınlandığı dönemlerde ilgileri üzerine çekiyor. Mekanik 2 filminde kimler oynuyor? İşte oyuncuları ve konusu…

Mechanic 2 filminde Jason Statham'a eşlik eden diğer oyuncular; Jessica Alba, Tommy Lee Jones, Michelle Yeoh ve Sam Hazeldine. Senarist koltuğunu bu filmde 3 değerli isim paylaşmaktadır. Bunlar; Philip Shelby, Tony Mosher ve Brian. Yönetmeni Dennis Gansel olan filmin vizyona giriş tarihi 25 Ağustos 2016. Aksiyon severler için kaçırılmayacak görsel efektlerle dolu filmde, senaryonun çok iyi kurgulanmış olduğu gözlemlenmektedir. Tüm sahneleri aksiyon dolu olan filmin görsel olarak zenginliği de dikkatleri çekmektedir.

MEKANİK 2 SUİKAST KONUSU NE?

Arthur Bishop, suikastçilik işini bırakmaya karar vermiştir. Ancak sevgilisi Gina çok güçlü ve tehlikeli bir adam tarafından kaçırılınca, onun hayatını kurtarabilmek için yeniden eski işine dönmek zorunda kalacaktır. Görevi, dünyanın 3 farklı yerindeki birbirinden zor suikastleri gerçekleştirmek ve onlara kaza süsü vermektir.

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MEKANİK 2 SUİKAST FİLMİ OYUNCULARI

Jason Statham,

Jessica Alba,

Tommy Lee Jones,

Michelle Yoah.



FRAGMAN



