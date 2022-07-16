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16 Temmuz 2022 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2022 Cumartesi 10:00:00

Mekanda sesimle oynadılar

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Çeşme'de sahne alan ancak performansı beğenilmeyen Merve Boluğur, mekânı suçladı: "Sesimin rengini beğeniyorum, orada resmen oynamışlar."

Oyunculuktan müziğe geçiş yaparak 'Şşşttt' adlı şarkısıyla tartışma yaratan Merve Boluğur, Zorlu'da objektiflere yansıdı. İlk olarak şarkısına gelen eleştirisel yorumlar için "Çok da fifi" diyen Boluğur, "Benim için beğenilmek ve beğenilmemek çok önemli değil. Çünkü önemli olan benim kendi hayallerim gerçekleştirmem. Siz işinizi yapıyorsunuz, ben de işimi yapmaya çalışıyorum" dedi. Geçtiğimiz günlerde Çeşme'de Yıldız Tilbe'nin sahnesinde sesi eleştirilen Boluğur, ''Özgüvenli bir insanım, orada sesimle oynanmış bence. Normalde de beğeniyorum sesimin rengini. Abartıldı'' dedi. Sesinden çok şarkılarının sözlerine güvendiğini belirten Boluğur, daha önce müzik eğitimi aldığını söyledi.

Sokak çalgıcılarına özeniyorum

Oyunculuk yapmayı düşünmediğini açıklayan Boluğur, ''Müzik beni çok heyecanlandırdı. O yüzden oradan devam edeceğim" dedi. Müzik hayatıyla ilgili hayalleri olup olmadığı da sorulan Boluğur, "Öyle hayallerim olmadı. Ben sadece üretmeyi ve çalışmayı seviyorum. Kendi özgürlüğümü içinde üretme seviyorum, yani kendi sesimden kendi nefesimden. Ama sokak çalgıcılarına çok özeniyorum, kafalarına göre çalıyorlar, hiçbir kaygıları yok" dedi. Boluğur, aşk hayatıyla ilgili itirafta bulunurken, "Var tabii ki... Görmediniz mi, pilavboy tavşanı mı?" derken daha önce kumral erkek sevdiği hatırlatılınca, "Bu beyaz tavşan, beyaz pilavboy" diyerek kahkaha attı.

Etiketler : merve boluğur şşşttt şarkısı çeşme
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