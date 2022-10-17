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17 Ekim 2022 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:17 Ekim 2022 Pazartesi 11:00:00

Mehter takımıyla kutlama

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Fenerbahçe'de Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil, 34 yaşına girdi.

Fenerbahçe'de Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil, 34 yaşına girdi. Amine Gülşe sosyal medya hesabından eşinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Özil'in doğum günü için yapılan bir kutlama için ise evinin önüne mehter takımı getirildi. Mehter takımı, Özil için yazılan bir besteyi söyledi. Mehter takımının söylediği bestenin sözleri şöyle: 1988'de doğdu/ Futbolun üstüne bir güneş doğdu/ Türklerin onuru gururu oldu /İyi ki doğdun varsın sen Mesut Özil/ Türklerin onuru gururu oldu.

Etiketler : Mehter takımıyla kutlama Fenerbahçe Mesut Özil Amine Gülşe
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