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25 Ocak 2022 Salı 13:00:00 - Güncelleme:25 Ocak 2022 Salı 13:00:00

Mehter başı seni Hakkari'ye sürerler!

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Bursa'da açılışa katılan Bülent Ersoy, karşısında Mehter Takımı'nı görünce 'Anıtkabir'de yaşananlara atıfta bulundu.

Bursa'da açılışa katılan Bülent Ersoy, karşısında Mehter Takımı'nı görünce 'Anıtkabir'de yaşananlara atıfta bulundu. Mehter başını yanına çağıran Ersoy, "Sen yarın kovulacağını biliyor musun? Geldin, burada çaldın. Başını yedin, yarın Hakkari'desin" dedi. Bülent Ersoy'a Anıtkabir ziyaretinde bir subayın şemsiye tutarak eşlik etmesi, Hava Savunma Albay Hakan Osman Sert'in görevden alınarak Hakkari'ye tayin edilmesine neden olmuştu.

Etiketler : Mehter başı seni Hakkari Bursa Bülent Ersoy
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