Mehmet Yalçınkaya: Köylere gittikçe mutlu oluyorum

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, ekibiyle birlikte depremin ilk günlerinden bu yana bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Bir süredir Hatay'da olan Yalçınkaya, soluğu Elbistan'da aldı. Ünlü şef köyleri gezerek oradaki afetzedeleri ziyaret etti. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Yalçınkaya altına, "Köy çocuğuyum ben oralara gittikçe mutlu oluyorum. Allah ne verdiyse götürüyoruz kardeşlerimize... Bu bölgenin insanı geçekten çok misafirperverdir. Dertleri varken bile çay ikramı için birbirleriyle yarışıyorlar" notunu yazdı.