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26 Mayıs 2024 Pazar 14:00:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2024 Pazar 14:00:00

Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan'ı ailesi evlatlıktan reddetti

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Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan, ailesinin kendisini evlatlıktan reddettiğini söyledi. Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan, ailesiyle sorun yaşadığını ve konuşmadıklarını belirtti.

Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan, ailesinin kendisini evlatlıktan reddettiğini söyledi. 26 yaşındaki Gülseren Ceylan, geçtiğimiz aylarda şovmenin Yeniköy'deki evlerinde dini nikah kıymıştı ve o anları TikTok'ta canlı yayınlamıştı.

Ceylan ailesiyle sorun yaşadığını ve konuşmadıklarını belirterek, "Ailem aramızdaki yaş farkından dolayı beni reddetti. Çok duygusuzlar. Babam öldü. Annem ve iki ağabeyim beni 10 aydır aramıyor. İnsan evladını bırakır mı? Beni sildiler" dedi.

Etiketler : mehmet ali erbil gülseren ceylan sevgili aile
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