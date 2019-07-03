Mehmet Ali Erbil taburcu oldu

Geçen ekim ayında evindeki banyoda geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılan, kaburgalarında kırık oluşan ve ‘Kaçış Sendromu' hastalığını yakalanan Mehmet Ali Erbil, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. 258 gün sonra hastaneden ayrılan Mehmet Ali Erbil'i hastane çıkışı magazin muhabirleri elinde pastayla karşıladı.

Üzerinde ‘Yeni hayatına hoş geldin' yazılı pastanın mumlarını üfleyen Erbil, gazetecilere teşekkür etti. Yaşadığı süreci anlatan Mehmet Ali Erbil, “Kötü bir tablo ile karşılarına geldim. Ellerine sağlık beni bu günlere getirdiler. Askerlik bile 6 aya indi. Ben 8,5 ay kaldım. Bandanam nerede” diyerek espri yaptı. Doktorlara ve hastane yönetimine teşekkür eden Erbil, “Işıl (Köylüoğlu) Hanım beni hayata döndürdü. Koridorda Mehmet Ali Bey Mehmet Ali Bey diye bağırınca ben hayata döndüm” dedi.

“YÜRÜYECEĞİME İNANMIYORDUM”

Mehmet Ali Erbil, “İlk başlarda yoğun aldığım ilaçlarla kaslarım eridi. O süreci de fizik tedavi ile kurtardık. 8 ayda bir yatakta yatan hastalar büyük acılarla karşılaşır. Allah'a şükür çok iyi bakıldığımız için acım olmadı. Yürüyeceğime inanmıyordum. Hayatımda ilk kez başıma böyle bir şey geldi. Kız kardeşim Yeşim doktor getirdi ve bana bakarak yürüyecek dedi. Genelde sağ elimi kullanıyorum ama ilk sol elim hareket etti. Dünya sanki yeniden benim için keşfedilmiş gibi oldu.

Sonra ağ elime hareket geldi. İnşallah ayaklarıma da hareket gelecek. Öncelikle kızlarıma ve aileme çok teşekkür ediyorum. 8 ay boyunca kapımdan ayrılmadılar. Gizli gizli yoğun bakıma geldiler. Damadım duaları bana yeniden öğretti. Gözümü bile açamıyordum. O dua okuyordu ben tekrar ediyordum” dedikten sonra gözyaşlarını tutamadı. Mehmet Ali Erbil, eşleri Muhsine Kamiloğlu, Nergis Kumbasar, Tuğba Coşkun, kızları Sezin, Yasmin Erbil, oğlu Ali Sadi ve yardımcılarıyla birlikte hastaneden ayrıldı. Erbil'in bileğindeki pozisyon almasını kolaylaştıran denge bilekliği afo dikkat çekti.





KAÇIŞ SENDROMU NEDİR?

Kaçış sendromu hastalığı, (Capillary leak syndrome) kanın yoğunlaşması, tansiyonun düşmesi gibi bulgular veren, damarlardan protein, mineral ve suyun sızması olarak tanımlanmaktadır.

Tekrarlayan şoklarla kendini gösteren sendrom, bu krizlerden 24 saat önce gribal enfeksiyonlarda olduğu gibi, halsizlik, yorgunluk, hafif ateş gibi belirtiler veriyor. Krizler birkaç ayda bir tekrarlayabileceği gibi, bazen yıllarca görülmüyor. Krizi önleyici tedavide de üst solunum yolları enfeksiyonlarında kullanılan ilaçlar veya astım, bronşit hapları uygulanıyor.

Sendromu 1960 yılında ilk tarif eden B.Clarkson'dur. Çok az görülen bir hastalık olup, dünyada sadece 791 vakaya rastlanmıştır.