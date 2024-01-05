Şovmen Mehmet Ali Erbil ile 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ilişkilerine bir şans daha verdi. 66 yaşındaki Erbil, Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlenme teklifi etmiş ve mutlulukları kısa sürmüştü. Erbil, olaylı ayrıldığı eski sevgilisi 26 yaşındaki Gülseren Ceylan'la yeniden bir araya geldi. Erbil, sosyal medya hesabından Ceylan ile fotoğrafını paylaşarak barıştıklarını duyurdu.