Mehmed: Fetihler Sultanı'nın nefes kesen sezon finali! Herkes bu diziyi konuşuyor... İşte çok merak edilen sezon finali

TRT 1 ekranlarında yayınlanan tarihi dizi Mehmed: Fetihler Sultanı 15. bölümü ile sezon finali yaptı.

Özellikle tarih meraklılarının ilgisini çeken dizi, İstanbul'u fetheden büyük kumandan Fatih Sultan Mehmed'in destansı hayatını ve Osmanlı İmparatorluğu'nun o dönemdeki gelişmelerini konu alıyor.

SEZON FİNALİ TÜRKİYE'Yİ EKRANLARA KİTLEDİ

Her hafta Salı günleri yeni bölümleri ile izleyicileri ekran başına kitleyen tarihi dizi, sezon finali ile tüm Türkiye'de büyük yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYA GÜNDEMİNDE ZİRVEDE

Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Kenan Çoban, Bülent Alkış'ın başrollerinde yer aldığı yapım sosyal medya gündeminde viral oldu.

#FatihSultanMehmed etiketi ile en çok paylaşılanlar arasında zirvede yerini alan yapım sezon finaliyle adeta nefes kesti.

HER KARESİ TEK TEK PAYLAŞILDI

Dizinin sezon finali, izleyiciler tarafından hayranlıkla izlendi. Sosyal medya üzerinde büyük ilgi tarihi dizi sevenleri tarafından her karesi tek tek paylaşılarak övgüler dizildi.