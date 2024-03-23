VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD Senatosu, federal hükümetin kısmi olarak kapanmasını önleyecek bütçe tasarısını zamanında onayla...
AK Parti büyük mitinglere hazır! Bugün Ankara yarın İstanbul
Diyarbakır merkezli "sazan sarmalı" operasyonu
Özgür Özel, Keleş için ‘sayman' dedi, yalancı çıktı
ABD, Rusya ve Çin'e "Gazze" tepkisi
WhatsApp sabitleme özelliği yenilendi
23 Mart 2024 Cumartesi 09:30:00 - Güncelleme:23 Mart 2024 Cumartesi 09:30:00

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı

ABONE OL

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde hayat verdiği Hüma Hatun rolüyle ekranlarda olan Açelya Akkoyun'un merak edilen güzellik sırrı ortaya çıktı.

TRT1'de yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde hayat verdiği Hüma Hatun rolüyle ekranlarda olan Açelya Akkoyun, ilerleyen yaşına rağmen güzelliği ve fit haliyle dikkat çekiyor. Formda görüntüsüyle yıllara meydan okuyan Akkoyun merak edilen güzellik sırrını açıkladı. Akkoyun, ''Öyle sır mır yok ama çok trajik şeyler var. Mesela ben yüzümü yıkamam... Evet, bingo! Yüzümü gece yatmadan önce mutlaka yıkarım ve hindistancevizi yağı sürerim. Birkaç nemlendirici kremim var onları sürerim. Cildimin iyi bulunmasının sebebini buna bağlıyorum'' dedi.

Etiketler : mehmed fetihler sultanı hüma hatun açelya akkoyun güzellik
Türkiye'yi karış karış gezecek

Türkiye'yi karış karış gezecek
Ahmet eski arkadaşım olarak kalacak

Ahmet eski arkadaşım olarak kalacak
Demet'in kızı büyüdü

Demet'in kızı büyüdü
Reklamcıların gözdesi oldu

Reklamcıların gözdesi oldu
Lara: Festivallere en çok ben çıkıyorum

Lara: Festivallere en çok ben çıkıyorum
Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor

Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor
Süper star bayramda yine sahnede

Süper star bayramda yine sahnede
Paris Fashion Week'te bir Türk

Paris Fashion Week'te bir Türk
Tiyatro hiçbir zaman ölmez

Tiyatro hiçbir zaman ölmez

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX