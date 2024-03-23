Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı

TRT1'de yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde hayat verdiği Hüma Hatun rolüyle ekranlarda olan Açelya Akkoyun, ilerleyen yaşına rağmen güzelliği ve fit haliyle dikkat çekiyor. Formda görüntüsüyle yıllara meydan okuyan Akkoyun merak edilen güzellik sırrını açıkladı. Akkoyun, ''Öyle sır mır yok ama çok trajik şeyler var. Mesela ben yüzümü yıkamam... Evet, bingo! Yüzümü gece yatmadan önce mutlaka yıkarım ve hindistancevizi yağı sürerim. Birkaç nemlendirici kremim var onları sürerim. Cildimin iyi bulunmasının sebebini buna bağlıyorum'' dedi.