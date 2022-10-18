‘Medya maymunu' kavgası

Besteci ve şarkıcı Sinan Akçıl ile Ferhat Göçer arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Akçıl, konuk olduğu 'Pembe Masa' adlı programda Göçer hakkında ağır sözler sarf etti. "Uyuz oluyorum o doktora" diyerek Göçer'e bir daha şarkı vermek istemediğini söyleyen Akçıl, "Ferhat'ı Ferhat yapan benim şarkılarının üçte biri bana ait ama o çıkıp ekranda bana 'Medya Maymunu' dedi. Ben de o zaman ben medya maymunu isem bir daha şarkılarımı söyleme eğer söylersen de Mehmetçik Vakfı'na bağış yap dedim beş konserde takibini yaptım yatırdı ama devamında yatırdı mı bilmiyorum inşallah yatırıyordur" diye konuştu.