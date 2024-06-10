Mazhar Alanson, TürkMedya sponsorluğunda gerçekleşen 6. Etnospor Kültür Festivali'nde konser verdi.

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalde Alanson, 'Sarı Laleler', 'Psipokatım' ve 'Tam Ortasındayım' gibi kült olan eserlerini seslendirdi.

Mazhar Alanson festivalde kurulan oba çadırlarını çok beğendiğini söyledi.

SAHNEDEN GENÇLERE HAYAT TAVSİYESİ

Alanson, sahneden gençlere seslenerek, "Önce 'oh hayat güllük' diyorsunuz. Fakat yaşlar ilerledikçe hayatın dikenli tellerinden geçerken, bakıyorsunuz ki 'hayatta bazı şeyleri yapmak mecburen, mecburiyetten'" dedi.