Mazhar Alanson'dan gençlere hayat tavsiyesi
Ünlü sanatçı Mazhar Alanson, TürkMedya sponsorluğunda gerçekleşen 6. Etnospor Kültür Festivali'nde konser verdi. Mazhar Alanson, sahneden gençlere seslenerek hayat tavsiyesi vermeyi ihmal etmedi.
Mazhar Alanson, TürkMedya sponsorluğunda gerçekleşen 6. Etnospor Kültür Festivali'nde konser verdi.
Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalde Alanson, 'Sarı Laleler', 'Psipokatım' ve 'Tam Ortasındayım' gibi kült olan eserlerini seslendirdi.BEĞENİSİNİ DİLE GETİRDİ
Mazhar Alanson festivalde kurulan oba çadırlarını çok beğendiğini söyledi.
SAHNEDEN GENÇLERE HAYAT TAVSİYESİ
Alanson, sahneden gençlere seslenerek, "Önce 'oh hayat güllük' diyorsunuz. Fakat yaşlar ilerledikçe hayatın dikenli tellerinden geçerken, bakıyorsunuz ki 'hayatta bazı şeyleri yapmak mecburen, mecburiyetten'" dedi.