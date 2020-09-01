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01 Eylül 2020 Salı 13:18:00 - Güncelleme:01 Eylül 2020 Salı 13:18:00

Mazhar Alanson isyan etti: Vurun ulan vurun, ben kolay ölmem

Kaynak: Akşam

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MFÖ'nün sevilen isimlerinden Mazhar Alanson, Bodrum'da bilet satılmadığı için konserlerinin iptal edildiği iddialarına ateş püskürdü 'Çocuklar bile inanmaz' dedi. 'Beni linç ediyorlar' diyen Alanson 'Vurun ulan vurun, ben kolay ölmem' ifadelerini kullandı.

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan MFÖ grubu, Bodrum'da iptal edilen konserleri için “Hiç bilet satılmadı ve bu yüzden iptal oldu” şeklinde yapılan yorumları yalanlamıştı. Tartışmalar sürerken Mazhar Alanson, “Beni linç ediyorlar” diyerek isyan etti.

MFÖ’nün Bodrum’da 27 Ağustos’ta yapılması planlanan konseri iptal edildi. Konserin iptal nedeni olarak ‘sıfır bilet’ iddiası ortaya atıldı. Ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, konserin bilet satışlarının Mazhar Alanson’un yaptığı bir açıklamaya tepkiden dolayı az olması nedeniyle ertelendiğini öne sürdü.

ÇOCUKLAR BİLE İNANMAZ

Bu iddialara sosyal medyasından yanıt veren Alanson “Vurun ulan vurun ben kolay ölmem” diye isyan etti. O sözlerin kendisine ait olmadığını belirten sanatçı, “Allah iftiradan korusun. 2018 yılında verdiğim röportajda, ‘Ülkemizin gerçeklerini kabul edersek hepimiz daha mutlu olacağız. Ben mesela, okullarda Atatürk sevgisini otomatikman pek çok çocuk gibi aldım bünyeye. Ama Peygamberime de aşığım, ne var bunda!’ demiştim. Röportajdan bakabilirsiniz ne dediğime. Beni linç ediyorlar” dedi. Alanson bilet iddiaları için kısa ve net konuştu: “Konserin sıfır bilet sattığına çocuklar bile inanmaz.”

ORTAK KARARLA İPTAL EDİLDİ

Bodrum konserinin organizasyon şirketi KerkiSolfej de basın açıklaması yaptı: “27 Ağustos akşamı yapılması planlanan MFÖ Bodrum Antik Tiyatro Konseri için satılan resmi bilet 401 adet, etkinliğin resmi bilet geliri 51 bin Türk lirasıdır. Bu sayı grup üyeleri ve menajerleri ile paylaşılarak teknik, konaklama, ulaşım ve sair giderler tarafımıza ait olacak şekilde konserin tüm bilet satış gelirlerini kendilerine bırakarak organizasyonu gerçekleştirme talebimiz olmuştur. Ancak grubun sahneye çıkmak için 70 bin TL talep etmesi neticesinde ortak kararla konserin iptali kararlaştırılmıştır.”

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