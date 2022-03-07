VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Masada kritik konular var
Bakan Nebati açıkladı: İnceleme başladı
Ateşkes ilan edildi: Birçok kentte insani koridor açılıyor
EYT için düğmeye basıldı!
Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Mayosuz Hadise
‘Harbi Güzel' patron
Annenin gönlünü fethetti
Alaçatı'da baş başa yemek!
Kızlarımın yol arkadaşıyım
İşte ABD'nin 'Zelenski' planı
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'u navigasyondan daha iyi bilirim
"PCR testi negatif olmadan okula dönmeyecekler"
Emniyetten 'Yağ' provokasyonuna soruşturma
Bakan Çavuşoğlu Lavrov ile görüştü
Sağlık Bakanlığı paylaştı... İşte güncel koronavirüs tablosu
Rusya'dan kritik Ukrayna açıklaması
Türkiye Adalet Akademisi hakimlere 'gerekçeli karar yazma eğitimi' verecek
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Mart ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Sahte iş yerlerinde 'çalışan' gösterilen 106 bin kişinin sigortalılığı iptal edildi
Kiev yakınlarındaki İrpin'de siviller, çatışmalar arasında tahliye edilmeye çalışılıyor
Van-Bahçesaray kara yoluna çığ düştü
Trump'tan Rusya şakası!
07 Mart 2022 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:07 Mart 2022 Pazartesi 10:30:00

Mayosuz Hadise

ABONE OL

Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlıkları yapan Hadise, özel hayatı ve işiyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlıkları yapan Hadise, özel hayatı ve işiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde müstakbel kayınvalidesiyle tanışan Hadise, sahne kıyafetlerinde değişikliğe gitti. Konserlerinde sürekli cesur mayolu kıyafetler giyen Hadise, önceki gün tercih ettiği kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti, Şarkıcı konserinde cüretkar kıyafetlerinin aksine sportif bir kombinle sevenlerinin karşısına çıktı.

Etiketler : Mayosuz Hadise Mehmet Dinçerler Hadis
Final sonrası safari tatili

Final sonrası safari tatili
2 milyona ‘Mahmure'

2 milyona ‘Mahmure'
Sonsuz aşk yoktur

Sonsuz aşk yoktur
Evin eksikleri tamamlandı

Evin eksikleri tamamlandı
Seda'yı elimden aldı

Seda'yı elimden aldı
‘Best Of' albümü geliyor

‘Best Of' albümü geliyor
Abasıyanık'a ses oldu

Abasıyanık'a ses oldu
Sessiz âşık

Sessiz âşık
Problemleri sporla çözüyor

Problemleri sporla çözüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER