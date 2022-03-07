Mayosuz Hadise

Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlıkları yapan Hadise, özel hayatı ve işiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde müstakbel kayınvalidesiyle tanışan Hadise, sahne kıyafetlerinde değişikliğe gitti. Konserlerinde sürekli cesur mayolu kıyafetler giyen Hadise, önceki gün tercih ettiği kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti, Şarkıcı konserinde cüretkar kıyafetlerinin aksine sportif bir kombinle sevenlerinin karşısına çıktı.

