Mayısta gelin olacak
Sanatçı Seda Sayan, 7. kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
Sanatçı Seda Sayan, 7. kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Sayan, sabah programında solistlik yapan Çağlar Ökten'le dünya evine girecek. 14 Şubat'ta evlilik teklifi alan sanatçı, 2. Sayfa programına açıklamalarda bulundu. Sayan, mayıs ayında yurtdışında hayatlarını birleştireceklerini açıkladı. Sayan, "Temmuzda evlenmeyi düşünüyorduk, öne çektik mayısta nikâh masasındayız. Yurt dışında konsoloslukta evleneceğiz" dedi.